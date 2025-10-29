[10.28 DFBポカール2回戦 ボルシアMG 3-1 カールスルーエ]ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が28日、ホームで行われたDFBポカール2回戦のカールスルーエ(2部)戦で加入後初ゴールを挙げた。スタメン出場した町野は前半3分、FWハリス・タバコビッチがペナルティエリア右から送ったクロスにニアで反応。右足で押し込み、先制弾を奪った。町野はホルシュタイン・キールから今夏に完全移籍し、出場8試合目で初得点をマーク。後半28