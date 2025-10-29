インテルのGKジョゼップ・マルティネスが運転する車が電動車椅子と衝突し、81歳の男性が死亡した。伊『ガゼッタ・デロ・スポルト』や英『BBC』などが伝えている。交通事故はイタリア・コモ州で発生。マルティネスがトレーニングに向かう途中、電動車椅子に乗っていた81歳の男性に衝突した。イタリアの警察はロイター通信に対し、「インテルのGKジョゼップ・マルティネスが運転していた車が電動車椅子に乗っていた男性をひいた