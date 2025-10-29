倉敷市消防局によりますと、きょう（29日）午前9時16分ごろ、瀬戸中央道の下り、粒江PA付近で車が炎上しましたが、午前9時44分ごろに鎮火しました。 【写真を見る】【速報】「車のフロント部分が燃えている」瀬戸中央道（下り）粒江PA付近で車両火災→9時44分に鎮火【岡山】 きょう午前9時16分ごろ、瀬戸中央道の下り、粒江PA付近で「車のフロント部分が燃えている」と車のドライバーから消防に通報がありました。消防車