南陽市などによりますと、２９日の早朝、赤湯小学校のガラスが破られているのがみつかりました。中にクマがいる可能性もあるとして、市と警察、猟友会が内部を捜索しています。 【写真を見る】南陽市赤湯の小学校の中にクマかガラスが破られているのが見つかり市と警察が内部を捜索など対応（山形） ※画像破られた窓南陽市関係SNSより