「カルバン・クライン（Calvin Klein）」が、BTSのジョングク（Jung Kook）を起用した最新のデニムコレクションのキャンペーンを公開した。カルバン・クラインのSNSチャンネルで視聴できるほか、Calvin Klein原宿フラッグシップの大型スクリーンでキャンペーン動画を放映している。なお、店舗および屋外でのヴィジュアルの掲出は、全世界で同店舗のみとなる。 【画像をもっと見る】 キャンペーンは「動き」と「パフォーマンス