国際会議に出席した近藤紘子さん（左）。右はローマ教皇レオ14世＝28日、ローマ（共同）【ローマ共同】広島市で被爆した近藤紘子さん（80）＝同市＝と田中稔子さん（87）＝同市＝は28日、イタリアのローマで、ローマ教皇レオ14世と面会した。2人は平和などをテーマにした国際会議に出席、面会が実現した。近藤さんは「お会いできて光栄です」と語りかけ、教皇は「ありがとう」と応じた。田中さんは「広島の生き残りです」と自己