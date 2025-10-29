【Stratocaster】（千葉県 アボカド町CS-350研究所3400歳）どう言う理由か分からないのですが、家具屋さんが銀杏のテーブルを丸ノコでラフに解体して「板」として安く売っていたので、それを使って作ったギターです。ベースのボディが楽にとれるくらいのサイズの板だったのでワンピースです。当初、ピックガードは市販の吊るしのを使おうかと思っていたのですが、ハードテイルブリッジとぴったり合わないので、結局こちらも板