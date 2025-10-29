巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。練習前はＧタウンで１軍から３軍まで全軍集合。１１月１３日までの秋季キャンプで臨時コーチを務めるイ・スンヨプ氏も円陣であいさつした。球団ＯＢで日韓通算６２６本塁打の「アジアの大砲」と称されたスンヨプ氏に、打撃力強化が期待される。