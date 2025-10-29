ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 1打席目で四球を選択した「1番投手」大谷翔平に、またしても新記録 大谷翔平 スポーツニュース・トピックス MLBニュース スポーツ報知 1打席目で四球を選択した「1番投手」大谷翔平に、またしても新記録 2025年10月29日 9時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 現地時間28日のブルージェイズ戦に「1番・投手」で出場した大谷翔平 1回裏先頭の1打席目、フルカウントから四球を選んで出塁した 6打席連続四球はワールドシリーズ新記録でポストシーズンタイ記録となった 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平がＷＳ初登板、初回はピンチ招くも無失点 最速１５８・４キロ 伝説の死闘翌日「１番投手」 2025年10月29日 9時19分 大谷翔平が1試合2発 全米中継が大興奮！殿堂入りレジェンド右腕も「観客の反応が物語っている」 2025年10月28日 12時23分 大谷翔平 9回の第5打席は走者なしで異例の申告敬遠 本拠ファン大ブーイング 直後に二盗失敗…延長戦へ 2025年10月28日 12時42分 ドジャース・大谷翔平が1試合2本塁打の同点アーチ！ 日本人新記録のポストシーズン通算11号弾 2025年10月28日 11時56分 ドジャースタジアムでブルージェイズの１番打者に痛烈ブーイングが送られるワケ 2025年10月28日 9時59分