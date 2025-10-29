今日は疲れたけど、ガッツリとしたものが食べたい！そんなときにおすすめなのが、ダイソーの『麻婆豆腐職人』です。なんと包丁もフライパンも使わずに、電子レンジだけで麻婆豆腐が作れるというスグレモノ。しかも3人前も作れるんです！時短調理にもなるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪さっそくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：麻婆豆腐職人（3人前）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJAN