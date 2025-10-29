女子プロの国別対抗戦（ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン）はオーストラリアが優勝。日本チームは3位決定戦で世界選抜に敗れ4位に終わりましたが、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有、竹田麗央の4人は日の丸を胸に力を出し切りました。【羽川豊氏コラム】国内選手には夢だったマスターズの固い門が開いたが…小平智は“面白い反応”を見せましたこの大会は2014年に創設され、隔年開催で各国の代表選手がしの