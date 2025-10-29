球団にポスティングを使ったメジャー挑戦が認められた巨人の岡本和真（29）が、精力的に練習を行っている。巨人ドラ1竹丸和幸に阿部監督「即戦力」の評価も…評論家は「1年間のプロのシーズンはもたない」と警鐘来月行われる韓国代表との強化試合に、侍ジャパンの一員として出場する予定となっているためだ。11年目の今季は、5月に左肘靱帯損傷で離脱したが、計69試合で打率.327、15本塁打、49打点。去る22日に会見でメジャ