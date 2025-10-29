【メジャーリーグ通信】【鈴村氏コラム】トランプ大統領が「MLBコミッショナー」になる日…“伏線”はすでに張られている2023年の日本プロ野球のドラフト会議で1位指名が確実視されていた佐々木麟太郎（当時花巻東高校）が日本のプロ球界にも大学野球や社会人野球にも進まず米国のスタンフォード大学を選んだことは、日米の球界にとって大きな出来事となった。日本側にとっては、高校の有力選手の進路選択の幅が増えたことを意