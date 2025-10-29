ペットボトルのキャップを落としてしまった！そんなプチトラブルを防止してくれるのが、キャンドゥの『ペットボトルのキャップホルダー』。キャップの落下を防止すると同時に、ペットボトルが片手フリーで飲めるようにもなる優れもの。アウトドアやお出かけ時に大活躍する優秀な便利グッズです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペットボトルのキャップホルダー価格：￥110（税込）サイズ（約）：43×115mm販売ショップ：