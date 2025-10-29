Kis-My-Ft2（キスマイ）の千賀健永（34）が26日、都内で行われた「Tokyo Beauty Week」プロジェクト発表会に登場した。同イベントは「東京を美容の聖地に」と発足11月19日から25日まで原宿・表参道界隈で開催される。草磲剛は年収3億円で木村拓哉を超えたことも…光GENJIの“10倍”も稼いでいたワケ美容に目覚めたきっかけについて「母が美容関係の仕事をしていたので、今の僕を作り上げたのは母の影響。小3のとき、冬の