まるでお店のような収納・陳列を楽しめると、以前話題になったティータイムラック。収納力に関して気になる点があったのですが、それが改善された上位互換的商品がダイソーに登場しました！レトロな喫茶店を思わせるような、おしゃれなアンバーカラー♡収納力が高い形状で、カプセルタイプのコーヒーもたっぷり入りますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アメニティーラック（アンバー）価格：￥110（税込）サイズ