東京株式市場で日経平均株価はきのうの終値と比べて、一時1000円以上値上がりし、5万1000円台をつけました。取引時間中の史上最高値を更新しています。【写真を見る】日経平均5万1000円台取引時間中の史上最高値を更新一時1000円超の上昇米中貿易摩擦の緩和やアメリカの利下げ観測の高まりを背景に、前日のニューヨーク株式市場で主要な3指数が上昇しました。半導体大手のエヌビディアが通信機器大手ノキアとの提携などを発表