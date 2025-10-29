JICAによる「アフリカ・ホームタウン事業」は、SNSでの炎上を経て撤回された。文筆家の御田寺圭さんは「今回の騒動については『デマに踊らされた』で終わらせるべきではない。外国人に対する過剰な拒否反応は、いまこの国で暮らす人びとが直面するジレンマがその要因になっている」という――。写真提供＝共同通信社国際協力機構（JICA）のロゴ＝2025年9月25日午後、東京都千代田区 - 写真提供＝共同通信社■「アフリカ・ホームタ