1個2000円もするタルトがSNSで注目を集めている。2024年、代官山にオープンしたタルト専門店「Charles-Henry（シャルルアンリ）」の商品で、週末には行列ができるほど人気だ。ランチ1食分を超える値段のタルトがなぜ売れるのか。オーナーシェフをライターの圓岡志麻さんが取材した――。撮影＝西田香織代官山にあるタルト専門店、「Charles-Henry（シャルルアンリ）」オーナーシェフのシャルルアンリ・ルブーグ氏 - 撮影＝西田香織