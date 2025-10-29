サッカーのスコットランド・プレミアリーグでセルティックに所属するFW前田大然が29日のフォルカーク戦で戦列復帰する可能性が出てきた。複数の地元メディアによれば、ロジャーズ前監督の解任に伴ってオニール暫定監督とともにセルティックのマネジメントを担当することになったクラブOBのマロニー氏が28日、メディアに対応。腰と太腿裏の問題で公式戦を3試合連続で欠場している前田に関し「招集メンバーに入っている。水曜日