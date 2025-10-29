◇ワールドシリーズ第4戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に先発。初回を無失点で終えた。午後5時10分の試合開始の時点で気温は29・4度。ウォームアップ中から発汗し、直前のブルペン投球では合間に何度も汗を拭うシーンも見られた。それでも大谷は初めての登板となるWSの舞台でも変わらず、自