演技を披露するレン・ジュンフェイ（左）とシン・ジャニンのペア＝２５日、中国・重慶/Tang Xinyu/VCG/Getty Images（ＣＮＮ）国際スケート連盟（ＩＳＵ）は、中国の選手が先に行われた大会で「不適切」なミサイル型のぬいぐるみを手にしたとして調査を始めた。アイスダンスのレン・ジュンフェイとシン・ジャニンのペアは２５日に中国・重慶で行われたフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズの中国杯で、中国の新型大陸間