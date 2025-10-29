楽天は29日、野球やスポーツを通じて、子どもたちの夢を育み、東北の皆さまに元気と感動を届ける活動『TOHOKU SMILE ACTION』の一環として、スポーツ少年団に所属する小学5年生を対象に、楽天イーグルスの現役選手とアカデミーコーチによる野球教室「楽天イーグルス ベースボールフェスタ Supported by イオンモール」を開催することになったと発表した。なお、参加者は球団WEBサイトの専用フォームにて募集している。▼ 11月1