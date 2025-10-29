人文書をつくる編集者が、担当した本や影響を受けた本など、人文書の魅力を綴るリレーエッセイの11回目です。有斐閣の松井智恵子さんは編集者として30年、大学生向けの教科書を作ってきました。大学教科書の持つ意味と可能性を紹介していただきました。一歩先ではなく半歩先「大学生向けの教科書を作っています」――自己紹介でこう話すとき、とくに人文書の出版社の集まりでは、少し気が引ける。人文書は、著者の魅力が溢れ出る