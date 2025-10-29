フードエッセイスト・平野紗季子さんの「MY STANDARD GOURMET」。今回は『75foods（ナナゴーフーズ）』の週替わり弁当です。週替わり弁当（各1500円※税抜き）、プラムシロップソーダ※シーズンによりシロップは異なる（700円※税抜き）。「これから区役所に寄るから2つ取り置きできる？」「はーい、いってらっしゃい」。8月に生まれたばかりの店が、もう何年もここで季節を過ごしてきたみたいに、街の歩幅にぴたりとなじんでいる