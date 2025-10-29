軽スーパーハイトワゴンEVが登場！ その名も「ラッコ」BYDは、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕した「Japan Mobility Show（ジャパンモビリティショー）2025」（一般公開日10月31日〜11月9日）の出展全容を発表しました。中国・BYDが日本独自の軽自動車市場に本格参入！「BYD は、これからの当たり前に。」を乗用車ブースコンセプトとし、乗用車・商用車あわせ13台を出展します。日本初公開の「YANGWANG U9」や世界初公開