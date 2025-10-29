◆フランス２部第１２節ブローニュ２―６Ｓランス（２８日）フランス２部Ｓランスの日本代表ＭＦ中村敬斗が、アウェーのブローニュ戦で２ゴールを挙げ、６―２での勝利に貢献した。１―１の前半２８分にＰＫで勝ち越し点を奪うと、同３４分にもゴール前でパスを受けるとフェイントでひとりを交わし、力強くネットを揺らした。中村はこれでリーグ戦７試合で５点目となり、得点ランキングでも３位に浮上。日本代表のブラジル戦で