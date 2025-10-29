10月に入ってから、日によっては寒いくらいですね。つい最近まで酷暑だったのに、急な気温の変化に体がおかしくなりそう。そんな中、気になるニュースといえば、インフルエンザの大流行です。 ◆例年より1か月も早い流行シーズン入りインフルエンザが猛威をふるうのは12月〜3月頃とされていますが、今年は流行が例年より早いとか。10月3日にもう「インフルエンザが全国的な流行シーズンに入った」と厚生労働省が発表しているのです