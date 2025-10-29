60代で寝たきりになってしまった母親の介護をするため、実家へ戻ってきたキクチ│片耳なんちょー(@kkc_ayn)さん。介護を始めて数日後、最大の試練が待ち受けていました…。家族や生きることについて、改めて考えさせられる漫画作品『20代、親を看取る』をダイジェスト版でごらんください。 ©kkc_ayn ©kkc_ayn ©kkc_ayn ©kkc_ayn ©kkc_ayn 母の要望