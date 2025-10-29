ＢＣフィリー＆メアスプリント・Ｇ１（１１月１日・デルマー、ダート１４００メートル）への出走を予定していたフェブランシェ（牝５歳、大井・藤田輝）が、出走取り消しとなったことが分かった。２９日、所属するキャロットクラブがホームページで発表した。レントゲン検査の結果、完全に骨折している所見までは得られなかったものの、右第三手根骨に硬化像が発覚。主催者サイドの獣医師が、実際に見せている歩様で、右前脚の