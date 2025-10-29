２９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万２１９円１８銭）に比べて１１００円を超えて上昇した。５万１３００円台を推移している。日経平均が５万１０００円台にのせるのは初めて。２８日発表の２０２５年９月中間連結決算が好感された半導体検査装置のアドバンテストなどの株価が上昇している。前日の米ハイテク株上昇の流れを引き継ぎ、ＡＩ、半導体関連の企業に投資しているソフトバンクグ