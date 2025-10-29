ロシアの同盟国ベラルーシの大統領報道官は、ロシアの新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」が12月に実戦配備されると明らかにしました。ロシア国営のタス通信によると、ベラルーシの大統領報道官は28日、ロシアが開発した新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」の国内への配備がほぼ完了し、12月に実戦配備されると明らかにしました。「オレシュニク」は核弾頭の搭載が可能な極超音速の中距離弾道ミサイルで、ベラルーシ国防