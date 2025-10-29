Image: Amazon.co.jp この記事は2024年12月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。PS5/PS4の空き容量確保、テレビ録画データの保存などにも大活躍の外付けSSD。今回はエレコムの外付けポータブルSSD「ESD-EMA2000GBK」を紹介します。スティック型でPCやテレビなどに挿すだけですぐに使うことがで