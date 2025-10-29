JR東海によりますと、東海道線は10月28日午後6時34分頃、静岡県湖西市の新居駅構内で下り貨物列車と線路内に立ち入った人がぶつかる人身事故のため、浜松駅～豊橋駅間の上下で運転を見合わせました。上りは午後8時58分、下りは午後9時12分に運転を再開しましたが、列車に運休や遅れが出ました。 影響は次の通りです。 【運休】 全区間運休列車:上下計7本（下り3本、上り4本） 部分運休列車:上下計7本（下り3本、上り4本