◇ワールドシリーズ第4戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月28日ロサンゼルス）ドジャースの元エースで、59イニング連続無失点のメジャー記録を持つオーレル・ハーシュハイザー氏（67）が28日（日本時間29日）、ドジャースタジアムで行われるワールドシリーズ第4戦の始球式を務めた。ドジャースタジアムの大観衆の声援を受け、投球はワンバウンドになったが捕手役を務めたカーショーと笑顔で握手した。ハーシュハ