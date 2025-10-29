北朝鮮のミサイル総局が黄海で行った巡航ミサイルの試射＝28日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は29日、同国のミサイル総局が28日に西側の黄海で巡航ミサイルを試射したと報じた。艦上から発射するために改良した対地戦略ミサイルで、約2時間10分飛行し、予定された軌道で目標に命中したとしている。金正恩朝鮮労働党総書記は視察せず、党高官が立ち会った。トランプ米大統領が29日からの韓国訪問に合