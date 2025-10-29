大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞ ワールドシリーズ史上2番目に長い6時間39分の死闘を制したドジャース。2年連続の世界一を目指して挑む第4戦は大谷翔平（31）が満を辞して先発する。 対ブルージェイズ戦で打率5割超えを誇るように