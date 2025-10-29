◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽法大１０―１東大（２８日・神宮）感極まった。マウンド上では冷静沈着なエースが、感情を制御できなくなった。競技者として現役最後の登板を終えた東大のサブマリン・渡辺向輝（４年＝海城）は、あふれる涙をぬぐいながら４年間を振り返った。「最後に法政のいいバッターと対戦して終われたので、良かったなと思います。きょうで野球を辞めることにはなるんですけど、４年間、東大