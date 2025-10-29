◆ドイツ杯２回戦フランクフルト１―１ドルトムントＰＫ２―４（２８日・ドイチェバンク・パルク）日本代表ＭＦ堂安律が、延長の末にＰＫ戦までもつれたドイツ杯のドルトムント戦で痛恨のＰＫ失敗に見舞われ、チームは敗退した。堂安は２人目のキッカーをつとめたが、シュートは枠を大きく外れた。堂安はフル出場して好プレーを見せたが、チームを勝利に導くことはできなかった。強豪相手に日本代表でも務める右ウィングバ