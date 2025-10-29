千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。10月26日（日）の同番組では、永野のアドバイスで10年前に大ブレイクした芸人が“覚醒”する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、昨今の芸能界を生き抜くために不可欠な“奥様方の支持”を獲得すべく、永野が芸人の妻たちと電話で悩み相談を行う企画「永野の人の嫁と話したい」を実施。スタジオには、電話相談の相手となる芸人妻の夫たちが登場。