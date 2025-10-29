走行中の車の前を横切るクマの映像が投稿されました。映像が撮影されたのは27日午前6時55分ごろ、秋田市御所野地蔵田の県道御所野雄和線です。秋田市御所野方向から秋田市御野場方向に走っている車の前に、進行方向左側から1頭のクマが飛び出します。車の流れが切れたところで、車とクマの接触などはありませんでした。近くには秋田市御所野交流センターや御所野ふれあい地区公園、御所野学院中学校・高等学校、イオンモ