インテルの第２GKジョゼップ・マルティネスが現地10月28日の朝、練習場に向かう途中で交通事故を起こし、81歳の男性が死亡した。事故は午前９時43分、コモ県フェネグロのベルガモ通りで発生。マルティネスのSUVと電動車椅子に乗った男性が衝突し、男性は即死だった。イタリア大手紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、事故現場は片側１車線の道路で、中央分離帯はなく、両脇に黄色の実線で区切られた小さな車線がある構造