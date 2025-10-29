美容機器メーカーのヤーマンは、公式オンラインストアおよび全国の対象店舗にてホリデープロモーションを実施する。期間は2025年11月1日から12月31日まで。テーマには「キレイをつなぐ、ヤーマンのギフト」を掲げ、ギフト選びをサポートする各種イベントや限定特典を用意。特設サイトもオープンする。新作は人気アイテムの限定カラー。美顔器やヘアケアアイテムに限定カラーのホワイトや、こちらも人気の美顔器「リフトロジー SP」