Photo: mio 小難しさがなく直感的。2025年7月24日、アウディ ジャパンが発表したのは「A6 e-tron（イートロン）」。 先日試乗会に参加させていただき、100%電気で走るBEV（バッテリー式電気自動車）だからこその静けさと、操縦する楽しさの詰まった1台を体感してきました。ダイナミックなディスプレイによるスマート体験 Photo: mio