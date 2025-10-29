ENEOSは11月1日から2026年1月31日まで、EV充電サービス「ENEOS Charge Plus」において、プレミアムプラン・PHEVプラン新規加入者限定の「ENEOS Charge Plus 大還元キャンペーン」を実施する。充電料金の最大20％分がデジタルギフトで還元される。ENEOS Charge Plus 大還元キャンペーン○上限10,000円相当を「えらべる Pay」で還元このキャンペーンは、対象プランに新規加入した顧客に、サービスの利便性を実感してもらうことを目的