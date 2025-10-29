トクヤマ [東証Ｐ] が10月29日午前(09:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比39.2％増の189億円に拡大したが、通期計画の415億円に対する進捗率は45.6％となり、5年平均の48.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比41.1％増の225億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績