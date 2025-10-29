29日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝151円73銭前後と、前日午後5時時点に比べ42銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝176円87銭前後と44銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース