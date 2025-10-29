Neowinは10月26日(現地時間)、「Microsoft is finally taking dark mode in Windows more seriously」において、MicrosoftがWindowsでダークテーマの適用範囲を本格拡大すると報じた。その対象は長年取り残してきた旧来のUIを含んでおり、最新のプレビューで段階的に実装を進めている。○不古いWin32の実装に依存しているUIは未対応Windowsでは以前からダークモードを利用できたが、たとえ設定でダークモードを有効にしていても、