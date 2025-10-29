◇ドイツ杯2回戦Eフランクフルト2―2ドルトムント（2025年10月28日ドイツ・フランクフルト）アイントラハト・フランクフルトのMF堂安律はドルトムント戦で不発に終わり、PK戦でも失敗してチームはドイツ杯2回戦で敗退した。ともに欧州チャンピオンズリーグに出場しているチーム同士の強豪対決は、Eフランクフルトが開始7分に先制。開始7分にFW堂安へのロングボールのこぼれ球をつないでFWクナウフが右足でネットを揺らし