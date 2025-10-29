女子大の危機が報じられて久しい。受験生の共学志向で経営が悪化し、1998年のピーク時の98校から現在は60校ほどに減少しているのだ。存亡危機にあるのは女子大だけではない。男子校の減少も激しい。文部科学省の調査によると’24年度は、全国の国公私立高校4774校のうち男子校は２％以下のわずか92校。20年前の’04年（173校）から半減している。同じく20年前と比較した女子校の数（438校→266校）より、減少の度合いが急激なのだ